Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В заявлении идется о том, что бывший сотрудник Службы безопасности Украины ещё перед началом полномасштабного вторжения армии РФ выехал в одну из стран Евросоюза.

Пребывая в этой стране он регулярно дзвонил представителям украинских спецслужб и призывал их сдаваться, обещая, что в таком случае с ними всё будет хорошо. Если же те отказывались, то предатель обещал передать данные о них представителям РФ.

Также в заявлении сообщается о том, что преступник пытался узнать как можно больше данных о ходе мобилизации в Украине, а также о расположении украинских войск, чтобы впоследствии слить эти данные россиянам.

Известно, что в марте текущего года злоумышленник пересёк украинскую границу и фактический сразу был задержан. За такие действия предателю грозит срок за дезертирство и госизмену.

Напомним, что временем ранее сотрудники СБУ задержали в Одессе боевика ДНР, которым оказался местный житель.