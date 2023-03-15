Во время брифинга глава Министерства обороны Украины сообщил, что оккупанты роют окопы и строят фортификационные укрепления. Переход захватчиков к обороне – хороший знак, который свидетельствует о вере россиян в контрнаступление ВСУ, информирует «НБН».

По словам Резникова, такая же активность захватчиков наблюдается на территории временно оккупированного Крымского полуострова, что также говорит о подготовке ВС РФ к защите.

Министр добавил, что переход армии Путина к обороне свидетельствует о том, что страна-агрессор потерпела поражение в этой войне. Кроме того, иностранные союзники Украины хотят ее победы, поэтому продолжат поддерживать нашу армию до окончательного разгрома российских войск.

Ранее «глава» Крыма Сергей Аксенов прокомментировал подготовку россиян к защите на полуострове. Ставленник Кремля заявил, что оккупанты действуют «нестандартно» при создании оборонительной линии.