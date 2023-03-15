Издание Insider, ссылаясь на подсчеты аналитиков американского Института изучения войны, сообщило, что за месяц большого наступления российские оккупанты смогли осуществить захват крошечного участка украинской земли, информирует «НБН».

В частности, согласно картографическим данным, с 31 января по 28 февраля ВС РФ оккупировали лишь 0,039% украинской территории – около 233,94 км².

Несмотря на возможность небольшого просчета аналитиков при анализе этих данных, полученные цифры все равно отображают состояние территориальных завоеваний армии Путина.

Журналисты отмечают, что россияне потеряли тысячи военных и множество боевой техники для достижения таких незначительных результатов.

Ранее разведка Великобритании озвучила потери ВС РФ и ЧВК «Вагнер» за год боевых действий в Украине.