Во время стрима на своем YouTube-канале Жданов заявил, что установка систем ПВО в Москве и вокруг нее говорит о двух моментах, информирует «НБН».

По словам эксперта, во-первых, Кремль готовится к тому, что в столице может произойти «бавовна». Во-вторых, в стране-агрессоре, очевидно, отсутствует стационарная система противовоздушной обороны, либо россияне слишком не уверены в ней, поэтому расставляют ЗРК путинской армии.

Жданов отметил, что еще недавно системы ПВО устанавливали лишь на крышах московских административных зданий, а сейчас в столице и окрестностях развернуты целые дивизионы.

Эксперт напомнил, что недавно произошел инцидент в Новой Москве. Над воинской частью воздушно-космических войск, которая находится в боевом режиме и должна обеспечивать ПВО и ПРО столицы, появились три БПЛА.

Российские СМИ писали, что беспилотники шли на высоте 200 метров, после снизились, ведя наблюдение за частью. Почему-то военные не сбили «птичек», позволив им улететь.

Жданов не исключает, что это мог быть спектакль для устрашения россиян. Возможно так Кремль готовит население к тому, что ситуация может ухудшиться.

Напомним, что в январе вблизи резиденции кремлевского диктатора установили ЗРПК «Панцирь-С1».