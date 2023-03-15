Во вторник, 14 марта, во время брифинга спикер американского оборонного ведомства Пэт Райдер озвучил прогноз Пентагона по российско-украинской войне на ближайшие месяцы, информирует «НБН».

По словам представителя Министерства обороны США, нужно сделать шаг назад и оценить прогресс, однако важно понимать, что Украину этой весной и летом ожидает тяжелая борьба.

Райдер добавил, что Вашингтон тесно сотрудничает с союзниками, чтобы украинские защитники получили все необходимое. В частности, Америка работает над тем, чтобы как можно скорее отправить на передовую боеприпасы.

Напомним, в феврале начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца определят ход войны с россиянами. Активизация путинских войск будет происходить не только в Донецкой и Луганской областях.