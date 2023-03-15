Как информирует «НБН», соответствующие указы об увольнении глав Хмельницкой, Одесской и Луганской областных военных администраций были обнародованы на сайте Офиса президента Украины.

Так, согласно указу президента №149/2023 с должности был уволен Сергей Гайдай, занимавший пост главы Луганской ОВА. Указ 150/2023 говорит о том, что с должности главы Одесской областной военной администрации был уволен Максим Марченко. А согласно указу 151/2023 был уволен глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что во время ставки Зеленского было принято окончательное решение по Бахмуту.