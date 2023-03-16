В интервью «Радио Свобода» чиновник выразил уверенность в том, что украинские защитники в этом году существенно приблизятся к освобождению Донецкой и Луганской областей, а также к деоккупации Крымского полуострова, информирует «НБН».

По словам Данилова, перспективы армии Украины весной, летом и на ближайшее время – движение к победе. Кремль и военное руководство государства-террориста рассчитывают растянуть боевые действия на годы, однако их планы не сбудутся.

Отвечая на вопрос об освобождении оккупированных территорий Донбасса и Крыма, секретарь СНБО отметил, что «всему свое время», заверив, что все временно захваченные россиянами регионы нашей страны вернутся под контроль Киева.

Напомним, издание Politiko сообщило, что контрнаступление украинских войск, вероятно, начнется уже этой весной. Журналисты рассказали о двух сценариях операции.