В интервью «24 каналу» полковник рассказал, куда теперь путинские оккупационные силы будут направлять свои ракеты, после попыток уничтожить украинскую энергетическую систему, информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил, целями россиян могут стать «центры принятия решений» — правительственные здания, здания ВСУ, Минобороны.

Игнат добавил, что также под угрозой находятся инфраструктурные объекты, удары по которым могут навредить людям и окружающей среде. Например, захватчики могут атаковать очистные, гидротехнические сооружения и транспортную систему. При этом путинская армия не прекращает обстреливать нашу энергосистему.

Ранее в Воздушных силах рассказали, как изменилась тактика ракетных атак оккупантов.