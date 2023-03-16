О том, что ожидать глобальных ракетных обстрелов от российских оккупантов не стоит чаще, чем один раз в месяц, поскольку ВПК РФ не успевает быстро производить боеприпасы, пишет «НБН», ссылаясь на слова представителя ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, прозвучавшие во время телемарафона, транслирующегося YouTube-каналом «ТСН».

По словам Скибицкого, сейчас наши спецслужбы фиксируют – предприятия по производству ракет, которые расположены на территории РФ, не покрывают все текущие потребности ВС России. По этой причине и прошлый ракетный удар захватчиков включал не более 30 крылатых ракет — именно такое количество Россия способна изготовить за месяц. Таким образом, абсолютно все боеприпасы, что идут с конвейера РФ, уходят на нанесение ударов, даже без формирования стратегических запасов.

Скибицкий твердо уверен:

Если раньше они могли наносить удары каждую неделю, то сейчас мы видим раз в месяц, а в дальнейшем это может быть и меньше.

Ранее мы писали, что в ГУР пояснили, с какими странами Россия пытается договориться о поставках оружия и боеприпасов, помимо Ирана.