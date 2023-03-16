В эфире национального телемарафона представитель военной разведки Украины сообщил, что Кремль надеется приобрести вооружение и боеприпасы у стран Африки и Ближнего Востока, информирует «НБН».

По словам Скибицкого, Российская Федерация отправила свои делегации в Министерства обороны, Службы внешней разведки и другие ведомства указанных государств, чтобы получить военную помощь для путинской оккупационной армии.

Представитель ГУР МОУ отметил, что Иран все еще остается самым главным военным партнером страны-агрессора, передавая ей дроны-камикадзе и боеприпасы. Однако Кремлю нужны баллистические ракеты, которые Тегеран пока не решается поставлять россиянам.

Кроме того, Москва забирает ранее предоставленное оружие у Сирии, чтобы решить проблему в оккупационных войсках.

Ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что Россия рассчитывала получить оружие от Сербии, однако страна отказала Кремлю. Начальник разведки сообщил, предоставляла ли Северная Корея помощь для путинской армии.