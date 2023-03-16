В эфире национального телемарафона представитель ГУР МОУ назвал признаки подготовки путинских оккупационных сил к обороне во временно захваченном Крыму, информирует «НБН».

По словам Скибицкого, россияне готовятся к ведению оборонительных действий в будущем, для чего они поддерживают в боевой готовности инфраструктуру – сухопутный и авиационный компоненты, размещенные на полуострове. В частности, это боевая авиация, которая насчитывает 90 самолетов и около 60 вертолетов.

Представитель военной разведки добавил, что также РФ создала в Крыму оборонную группировку, которой поручено оборудовать фортификационные сооружения и создавать линии обороны. Больше всего этих объектов на севере полуострова и на подступах к нему – на юге Херсонщины.

Ранее о ситуации в Крыму высказался глава оборонного ведомства Алексей Резников. Министр указал на хороший знак для Украины.