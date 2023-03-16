В отчете по российско-украинской войне за среду, 15 марта, американские эксперты сообщили, что наступательный потенциал частной военной компании под Бахмутом снизился, информирует «НБН».

Это подтверждает заметное уменьшение количества обстрелов в городе и его окрестностях, зафиксированное украинскими военными. Также наемники не смогли достичь в этом районе каких-то значительных успехов – накануне оккупанты заявили о «захвате» крошечного села Зализнянское, расположенное в девяти километрах от Бахмута.

Боевики осуществляют локальные атаки на небольшие населенные пункты севернее Бахмута, которые легче оккупировать, однако не могут взять под контроль сам город.

Аналитики ISW утверждают, что захват этих и расположенных к востоку от трассы Е40 населенных пунктов не усилит способность армии Пригожина добиться важных оперативных успехов.

Вероятно, наступление «вагнеровцев» на Бахмут начинает приближаться к кульминации и, чтобы ее преодолеть, россиянам придется привлекать значительные резервы. Специалисты констатировали, что самих наступательных действий ЧВК для захвата города будет недостаточно.

Напомним, российский оппозиционер Марк Фейгин заявил, что вооруженное формирование Пригожина под Бахмутом может исчезнуть.