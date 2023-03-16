Издание Politico, ссылаясь на разные источники, пишет, что большое контрнаступление ВСУ может начаться уже к маю. Для этого западные союзники быстрыми темпами отправляют в Украину танки, бронемашины, боеприпасы, 155-мм снаряды, а также технику, которая может наводить мосты, чтобы защитники переходили через реки, информирует «НБН».

Глава Пентагона после встречи в формате «Рамштайн» заявил, что «Киев не должен тратить время», подчеркнув неотложность военной помощи американских и европейских партнеров. В Минобороны США убеждены, что предоставляемое ВСУ оборудование и обучение защитников позволят Украине победить в войне.

Журналисты отмечают, что есть два сценария весеннего контрнаступления украинских войск. ВСУ могут продвигаться на Юг через Херсон в Крым либо начать движение на Восток со своей северной позиции, затем на Юг, чтобы отрезать сухопутный мост оккупантам.

Источники издания считают, что первый вариант наступления защитников нереалистичен, поскольку захватчики укрепили оборону на правобережье Днепра. Кроме того, у армии Украины нет личного состава для эффективной десантной операции против такого рода сил ВС РФ, поэтому второй сценарий является наиболее вероятным.

Напомним, полковник ВСУ озвучил сроки контрнаступления украинских войск, рассказав, на каком этапе находится подготовка к этой операции.