В интервью «24 каналу» военнослужащий рассказал, что в начале полномасштабного вторжения Силы противовоздушной обороны сбивали около 20-30% ракет, поскольку не имели возможности для более эффективной ликвидации целей, информирует «НБН».

По словам Игната, Воздушные силы применяли и истребительную авиацию, что было очень сложно. Тогда защитники стали чаще использовать переносные зенитные ракетные комплексы в составе мобильных огневых групп.

Полковник отметил, что российская ракета летит со скоростью 800-900 км/ч и времени на принятие решения у оператора ПЗРК слишком мало. Необходимо запустить сам комплекс, навести цель на вражеский объект, захватить и осуществить прицельный выстрел. Задача усложняется в темное время суток, ведь увидеть ракету становится сложнее.

Спикер Воздушных сил отметил, что этот принцип оказался рабочим и создание постов наблюдения, мобильных огневых групп помогло немного усилить нашу противовоздушную оборону. Однако показатели ликвидации ракет начали существенно расти, когда Украина получила западные системы.

Ранее военный эксперт рассказал, способно ли западное вооружение обеспечить полную защиту неба над Украиной.