Как информирует «НБН», цифры оккупантов, которые были уничтожены защитниками Украины за последние сутки, обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

В общем, по состоянию на сегодняшний день Россия в войне против Украины уже потеряла 162 560 военных, 3504 танков, 6810 ББМ, 2145 БПЛА, 2539 артиллерийских систем, 503 РСЗО, 265 ПВО, 305 самолетов, 289 вертолетов, 18 кораблей и катеров, 5394 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 257 единиц спецтехники. Кроме того, ВСУ сбили уже 907 крылатых ракет.

Касательно минувших суток, Вооруженные силы Украины уничтожили по всей линии фронта 1040 российских оккупантов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Пентагоне прокомментировали решение Зеленского оставить Вооруженные силы Украины в Бахмуте для сражения за город.