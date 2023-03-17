Результаты социологического опроса КМИС показали, что 68% респондентов имеют определенные знания как минимум одного иностранного языка, информирует «НБН».

32% участников исследования признались, что они не владеют иностранными языками, 40% опрошенных сообщили, что имеют определенные знания одного иностранного языка, 23% — двух и 6% — трех и более.

51% респондентов имеют некоторые знания английского языка, при этом могут общаться на бытовом и профессиональном уровнях могут лишь 23%.

Также соцопрос показал, что некоторые украинцы владеют в некоторой степени польским (22%), немецким (14%), французским (7%), испанским (3%), венгерским (2%) и турецким (1%) языками.

Ранее социологи КМИС выяснили отношение украинцев к изучению русского языка детьми в школах.