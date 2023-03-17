В интервью «24 каналу» Игнат объяснил, почему вокруг столицы Украины сосредоточено много ЗРК. По словам спикера Воздушных сил, цель России – нанести удар в сердце нашей страны, поэтому множество атак направляет на Киев и его окрестности, информирует «НБН».

Полковник отметил, что львиная доля дронов-камикадзе и ракет была сбита на подступах к Киеву, поэтому очевидно, что защиту области нужно усиливать.

Спикер Воздушных сил добавил, что в нашей стране есть большая агентура государства-террориста, которая помогает российским оккупантам обнаружением позиций ВСУ и фотографиями.

Также Игнат рассказал, какую хитрость захватчики применяют во время ракетных ударов по Украине.