Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», российский диктатор теперь может быть арестован в 123 странах мира.

В материале говорится, что ордер на арест от Международного уголовного суда по факту делает Путина невыездным. Теперь же ему не получится посетить те страны, которые ратифицировали Римский статус, и которые признают юрисдикцию МУС в Гааге. В том числе, это Европа, Таджикистан, Южная Америка, в частности и Венесуэла.

Помимо прочего, для Путина отныне «закрыты двери» в Афганистан, ЦАР, Бразилию, Нигерию, ЮАР. Если глава Кремля покажется в одной из этих, и не только стран, тогда местные власти будут вынуждены его арестовать.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как у Лаврова отреагировали на ордер от Гааги на арест Путина.