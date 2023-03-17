О том, что глава оборонного ведомства страны-агрессора Сергей Шойгу рекомендует представить к награждению летчиков, управлявших истребителями Су-27, чьи действия позволили «приводнить» американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 «Reaper», пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Telegram-канале Минобороны РФ.

Напомним, что на днях, 14-го марта, над Черным морем, средствами контроля воздушного пространства ВКС РФ, был внезапно обнаружен MQ-9 «Reaper». БПЛА находился не в воздухе над спорными территориальными водами России, а пролетал в международном пространстве – расстояние составляло не менее 150 км от прибрежной зоны.

Тем не менее, в ВС РФ приказали поднять в воздух боевые самолеты, и после их многочисленных маневров, включающих сброс собственных запасов авиатоплива на БПЛА, дрон упал в море. Отметим, что по заявлениям Минобороны РФ, Россия определила некий район, и ввела в нем временный режим использования воздушного пространства в рамках так называемой «специальной военной операции». Впрочем, подобное решение противоречит всем нормам международного законодательства, поскольку Москва так и не объявила войны Украине.

«Отличившихся» летчиков, похоже, за такой «неимоверный подвиг», наградят своеобразной медалькой «За защиту рубежей Родины».

Ранее мы писали, о тайне американского БПЛА, сбитого над Черным морем и о том, кто лично принял решение об атаке.