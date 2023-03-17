Как информирует «НБН», на этот раз телеграм-канал Flash UA обнародовал кадры, как бойцы Отдельной президентской бригады захватили позиции врага.

На видео можно увидеть, как украинские защитники ходят вдоль вражеского окопа, в котором лежат «двухсотые» и «трехсотые» российские оккупанты. Также можно услышать, как вблизи их продолжаются бои.

Напомним, ранее мы уже писали о перехвате разговора оккупанта с женщиной, во время которого захватчик признается в том, что никого жалеть в Украине не намерен, даже детей.