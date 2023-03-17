В интервью «24 каналу» спикер Воздушных сил рассказал, что для осуществления массированных атак на Украину враг прокладывает маршрут ракет и дронов-камикадзе так, что они могут даже летать по кругу, информирует «НБН».

По словам Игната, оккупанты используют рельеф местности, чтобы ракеты и ударные беспилотники летели как можно ниже. Так как эти воздушные цели становятся радиолокационно невидимыми, их сложнее подловить и ликвидировать. Кроме того, крылатые ракеты прижимаются ниже к земле и во время полета сканируют рельеф местности.

Полковник добавил, что зенитные ракетные комплексы средней дальности, которые есть на вооружении нашей армии, физически не могут покрыть всю Украину. ЗРК постоянно перемещаются, прикрывая объекты критической инфраструктуры и самые важные стратегические направления.

Также спикер Воздушным сил рассказал, куда теперь Россия будет направлять свои ракеты после провальных попыток ликвидировать украинскую энергосистему.