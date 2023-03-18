Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные Воздушных Сил ВСУ.

Как говорится в отчёте Воздушных Сил, ночью, российские военные атаковали территории нескольких областей Украины ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131». Атаки дронами-камикадзе осуществлялись с территории Брянской области РФ, а также с побережья Азовского моря.

В результате чего, Воздушные Силы ВСУ смогли сбить 11 из 16 ударных беспилотников иранского производства. Известно, что БПЛА были сбиты в центральных, восточных, а также западных областях Украины.

Напомним, что временем ранее Алексей Данилов сделал заявление касательно возможного выхода защитников Бахмута из города.