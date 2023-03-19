Об этом информирует «НБН» со ссылкой на аналитиков Института изучения войны.

Как сообщили в ISW, аналитикам не удалось найти подтверждение словам главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что его наёмники якобы пребывают в 600-700 метрах от административного центра города Бахмут.

Также сообщается о том, что представители РФ врут и о ходе боевых действий в городе. Чуть раньше они сообщали о том, что город на 70% уже находится под российскими войсками, в то время как по данным аналитиков оккупированным является лишь половина Бахмута.

Помимо этого стоит отметить, что российские блогеры сообщали о зачистке завода АЗОМ, но каких-либо подтверждений не было.

Напомним, что временем ранее британская разведка сообщала о том, в какой части Бахмута удалось закрепиться оккупантам.