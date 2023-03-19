Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные российского источника «ТАСС«.

В источнике говорится о том, что Владимир Путин прилетел в Мариуполь, а позже автомобилем объехал несколько районов самого города и провел беседу с горожанами.

Также отмечается, что Путин осмотрел береговую линию в городе Мариуполь возле которой находится мариупольский театр и другие достопримечательности города.

Также в заявлении идется о том, что вместе с Путиным в Мариуполе побывал и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, но никаких подтверждающих фото или видео нет

Напомним, что временем ранее сообщалось о том, что Владимир Путин посетил оккупированный Крымский полуостров.