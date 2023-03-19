Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные из телеграм-канала Госпогранслужбы.

Как говорится в отчёте ГПСУ, на Закарпатье 8 мужчин пытались попасть в соседнюю Румынию незаконным путём, но были задержаны сотрудниками Госпогранслужбы.

Сообщается, что часть из них должна была «покорить горы» и таким образом попасть на территорию Румынию, другая же часть должна была переплыть реку Тиса с помощью гидрокостюмов и автомобильных шин.

Напомним, что временем ранее в Генштабе ВСУ озвучили внушительные потери вражеских войск за прошлые сутки.