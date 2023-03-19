Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные Запорожской областной военной администрации.

Как говорится в заявлении, 19 марта российские войска совершили удар по территории Васильевского района Запорожской области. В результате чего, в селе Каменское погибли три человека, а также два получили ранения.

В ОВА рассказали о том, что оккупанты стреляли с РСЗО «Град», также местные власти призывают жителей покидать опасные территории.

Напомним, что временем ранее сообщалось о том, что российские войска обстреляли территорию Сумской области.