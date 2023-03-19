Как информирует «НБН» со ссылкой на Politico, НАТО это нужно для того, чтобы сделать невозможным расширение Российской Федерацией войны за пределы Украинского государства.

Согласно данным издания, НАТО хочет остановить Российскую Федерацию, если она думает расширить войну за пределы Украины. Как следствие, в Альянсе начали говорить об укреплении собственных восточных рубежей и необходимости направить на линию границы до трех сотен тысяч военных РФ.

Отмечается также, что такого рода действия требуют от тридцати членов Альянса координации, а также больших усилий, чтобы они смогли предоставить солдат, место для их тренировок, огромное количество оружия, боеприпасов и другого снаряжения.

Также есть информация о том, что в первый эшелон войск Североатлантического Альянса может войти порядка ста тысяч солдат, которые должны будут быть готовыми к выдвижению на протяжении десяти дней. В его составе могут быть военные из Польши, Латвии, Литвы, Норвегии, а также Эстонии.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Турция ратифицирует вступление Финляндии в НАТО.