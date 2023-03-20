Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», Блинкен заявил:

Сегодня, согласно с делегированием полномочий лидером США Джо Байденом, я предоставляю разрешение на передачу Украинскому государству американского вооружения, а также обмундирования на сумму в 350 миллионов долларов.

Что получат ВСУ

Примечательно, что в новый пакет военной помощи войдут дополнительные боеприпасы для предоставленных американской стороной РСЗО «Хаймарс» и гаубиц. А также Украина получит боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley. Кроме того, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера, а также многое другое.

Ранее Блинкен пояснил, почему мировое сообщество заблуждается относительно «мирного плана» Китая.