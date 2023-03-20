В интервью изданию «РБК-Украина» военачальник сообщил, что российские оккупанты наносят массированные удары по критической инфраструктуре нашей страны, пытаясь вызвать гуманитарную катастрофу, информирует «НБН».

По словам генерала, россияне стараются улучшить свои тактические приемы, что наносить Украине как можно больше ущерба. Основной целью для путинской армии остается наша энергетическая система. Для атак на такие объекты ВС РФ наносят комбинированные удары из различного вооружения, усложняя работу украинской противовоздушной обороне.

Наев отметил, что враг продолжит атаковать военные объекты, центры принятия решений, а также энергетическую и транспортную инфраструктуру. Интересуют россиян места размещения западного оружия и техники, а также районы сосредоточения украинских войск.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ указал на приоритетные цели для массированных ракетных атак оккупантов.