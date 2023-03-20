В эфире национального телемарафона представитель оборонного ведомства напомнила, что деоккупация Киевщины, Севера Украины, Харьковской области продемонстрировали высокое мастерство планирования операций и их выполнения защитниками, информирует «НБН».

Маляр отметила, что сейчас распространяется много информации о предстоящем контрнаступлении украинской армии, однако все должны понимать, что военные и Министерство обороны не делают никаких прогнозов и не разглашают планы ВСУ относительно освобождения захваченных россиянами территорий.

Заместитель министра напомнила, что стратегическая задача нашей страны – деоккупировать все территории, для чего военное руководство и защитники делают все.

Напомним, иностранные СМИ, ссылаясь на свои источники, озвучили сроки и несколько сценариев большого контрнаступления украинских войск.