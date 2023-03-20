Как информирует «НБН», в данном случае, как пишет телеграм-канал «WarLife 18+ Россия Украина Война», на кадрах запечатлен момент уничтожения российской колонны в районе Водяного, что в Донецкой области.

На видео можно увидеть, как танк россиян едет по полю, и в какой-то момент происходит сильнейший взрыв. Спустя некоторое время на месте танка осталось только обгоревшее железо. Также на кадрах видно, как под прицелом оказывается и другая бронетехника врага, сосредоточенная в данном месте.

В комментарии к видео ресурс написал:

Уничтожение колонны РФ в районе Водяного Донецкой области.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в пресс-центре СБУ показали видео ликвидации вражеских танков и БТР.