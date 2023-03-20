В своем вечернем видеообращении к украинцам в воскресенье, 19 марта, Зеленский сообщил, что с 24 февраля 2022 года пиротехники и взрывотехники обследовали более 100 000 гектаров территории нашей страны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам президента, за это период в Украине удалось обнаружить и обезвредить 400 000 вражеских снарядов. Кроме того, было изъято более 200 000 взрывоопасных предметов.

Отметим, что по состоянию на март более 170 000 км² территории нашей страны по-прежнему опасны из-за неразорвавшихся снарядов и мин.

Ранее украинский лидер высказался об обороне Бахмута Донецкой области. Зеленский рассказал, как связана защита города с контрнаступлением ВСУ.