Как информирует «НБН», резонансное видео уничтожения российской ремонтной базы на Кинбурнской косе Вооруженными силами Украины обнародовал телеграм-канал «Война – Украина Россия Бахмут».

На видео можно увидеть, как с помощью беспилотника ВСУ обнаружили ремонтную базу россиян на Кинбурнской косе. Там были ангары и техника возле них. Далее последовали удары с БПЛА, в результате чего ремонтная база оккупантов была полностью уничтожена.

Ресурс подписал видео так:

Украинские военные уничтожают российскую ремонтную базу на Кинбурнской косе.

Напомним, ранее мы писали об ударе по Джанкою.