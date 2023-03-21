По словам Свитана, путинские войска активно готовятся к оперативному управляемому отступлению, на что указывает рытье окопов в граничащих с Украиной областях – Курской, Белгородской и Брянской.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Эксперт сообщил, что на расстоянии до 50 километров от украинской границы россияне создали засечные линии, где создают фортификационные сооружения. Захватчики прекрасно понимают, где им придется удержаться, что свидетельствует о планируемом ими отступлении.

Оборонительные рубежи на территории РФ располагаются в шахматном порядке, что говорит о намерении оккупационной армии отступать управляемо с прикрытием отхода войск.

Россияне предполагают, что они уйдут на территорию страны-агрессора и там будут принимать ВСУ. Свитан отметил, что в действиях захватчиков есть смысл, так как военное командование Украины рассматривает выход из-под Сватового на Луганск, откуда будет движение на Ростов.

Ранее эксперт рассказал о подготовке ВСУ к контрнаступлению и озвучил сроки.