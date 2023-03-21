По словам Свитана, Россия хочет повторить в Авдеевке тот же сценарий, что и в Бахмуте, бросая последние силы на захват этих городов, в частности наемников армии Пригожина.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «24 канал».

При этом ситуация в Бахмуте и Авдеевке отличаются, но оккупанты это не учитывают, при планировании военных операций. Захватчики поставили задачу наступать на минимум двух-трех направлениях, задействуя все средства и силы.

Полковник предполагает, что РФ может забрать часть личного состава с фронта на Херсонщине, Луганщине и Запорожье для усиления Бахмутского и Авдеевского направлений.

Эксперт убежден, что путинские войска не отойдут от Бахмута, вокруг которого они сами себе создали «информационный капкан». Опасным клином для врага может стать и Авдеевка.

Как только оккупанты зайдут дальше в сторону Славянска, фланговые удары со стороны Бахмута и Белогоровки могут полностью отрезать «вагнеровцев». При таком сценарии наемники Пригожина окажутся в окружении и это пугает боевиков, поскольку российские военные могут бросить их.

Ранее спикер Сил обороны заявил, что Авдеевка может стать «новым Бахмутом», сообщив о ходе боевых действий за город.