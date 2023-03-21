Немецкое издание Bild опубликовало прогноз ведущего чиновника НАТО относительно следующих 6 месяцев войны в Украине, а также целей и направлений контрнаступления ВСУ, информирует «НБН».

По словам чиновника из Альянса, основные боевые действия будут проходить на Запорожье и Луганщине, о чем известно военному руководству РФ. Он заявил, что целью контрнаступления ВСУ станет разрушение сухопутного моста на территорию временно захваченного Крыма. Согласно прогнозу, уже в мае ВСУ будут готовы к деоккупации захваченных россиянами территорий на юге и востоке страны.

Чиновник отметил, что следующие полгода войны станут ключевым периодом и для Украины, и для ее союзников. Партнеры Киева дают Украине все необходимое, чтобы подготовиться к этим шести критическим и решающим месяцам борьбы с российскими оккупантами.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, могут ли ВСУ во время весеннего наступления осуществить Харьковский блицкриг.