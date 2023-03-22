Как информирует «НБН» со ссылкой на DonPress, воюющий под Бахмутом украиснкий военный рассказал, что в южной части города значительно увеличились боевые действия. Противник нечто продвинулся через дорогу, и периодически проводят штурмы.

Дословно из обнародованного защитником заявления:

Мы надеемся выбить россиян из занятых позиций. Кроме того, враг акцентировал внимание на населенном пункте Хромово, чтобы получить полный контроль над трассой. Однако никаких результатов противник так и не добился.

Согласно информации телеграмм-канала, враг увеличил интенсивность боевых действий и пытается подойти поближе к городу, получив преимущество.

Напоследок боец ВСУ добавил:

Мы очень интенсивно уничтожаем врага. Если так будет продолжаться и дальше, то уже скоро будет волна новоприбывших. Бахмут является Украиной! Мы стоим и держим!

Напомним, ранее мы уже писали, что полковник ВСУ рассказал о ситуации вокруг Бахмута и Авдеевки.