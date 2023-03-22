По данным британской разведки, российские войска ослабляют наступление на Бахмут, где продолжаются самые ожесточенные бои. Это связано с несколькими факторами, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сводке сказано, что россияне все слабее давят на город благодаря контратакам украинских защитников, в частности в последние дни ВСУ провели такую операцию западнее населенного пункта.

Успешные действия украинских военных, по мнению разведки Великобритании, могут ослабить давление на маршрут снабжения по трассе Н32, которая находится под угрозой.

В сообщении отмечается, что продолжаются бои вокруг центра города. ВС РФ утратили динамику в Бахмуте также и из-за решения командования оккупантов отправить некоторые подразделения в другие сектора.

Ранее украинский защитник рассказал об обстановке в Бахмуте, который остается самой горячей точкой фронта.