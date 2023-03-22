В эфире «24 канала» эксперт напомнил, что войска Украины стоят в окрестностях Донецка почти девять лет, в частности, в Авдеевке и Марьинке, информирует «НБН».

Свитан подчеркнул, что ВСУ окружают Донецк большой дугой и украинские защитники неоднократно могли зайти в город – в 2014, 2015,2018 и весной-летом 2022 года. Однако на это не было политической воли Киева.

По словам полковника ВСУ, в город украинские войска могут зайти хоть завтра, если руководство страны примет соответствующее решение. Защитники могут взять населенный пункт в «малые тиски», выйдя из Авдеевки. Соответствующий план был предложен еще девять лет назад.

Эксперт объяснил, что заявления Пригожина о контрнаступлении ВСУ на Донецк связаны с поражениями «вагнеровцев» в Бахмуте. Украинские военные в любой момент могут выйти в сторону Белогоровки и отрезать наемников ЧВК от ВС РФ.

Олигарх понимает, что командующий армией Путина, глава Генштаба России Валерий Герасимов вряд ли отправит войска спасать его боевиков. «Вагнеровцы» не могут двигаться на Славянск и не могут отступить от Бахмута, поскольку Пригожин обещал захватить этот город еще полгода назад.

Отметим, что проблемы олигарху создаст и массовое помилование боевиков-заключенных ЧВК в РФ.