Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на данные источника «Укринформ«.
В источнике говорится о том, что по данным мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за очень серьезных потерь россияне вынуждены не только открывать новые военные госпитали, но и завозить новых врачей из России.
Так, если верить словам Фёдорова, то совсем недавно россияне ввезли очередную партию медперсонала на временно оккупированную территорию Запорожской области в количестве 250 человек.
Напомним, что временем ранее россияне совершили ракетный удар по территории Запорожской области.