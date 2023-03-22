Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на данные источника «Укринформ«.

В источнике говорится о том, что по данным мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за очень серьезных потерь россияне вынуждены не только открывать новые военные госпитали, но и завозить новых врачей из России.

Так, если верить словам Фёдорова, то совсем недавно россияне ввезли очередную партию медперсонала на временно оккупированную территорию Запорожской области в количестве 250 человек.

Напомним, что временем ранее россияне совершили ракетный удар по территории Запорожской области.