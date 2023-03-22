Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства страны-агрессора сообщил, что РФ применила 90% боевой авиации за год войны в Украине, информирует «НБН».

По словам министра, оккупанты осуществили более 140 000 боевых вылетов и якобы ликвидировали более 20 000 объектов на территории соседней страны.

Глава Минобороны России добавил, что армейские самолеты круглосуточно доставляют грузы и личный состав путинских войск в зону боевых действий в Украине.

Ранее разведка Великобритании рассказала, сколько боевых самолетов потеряли россияне с начала полномасштабного вторжения. В ведомстве рассказали, будут ли захватчики расширять воздушную кампанию в Украине.