Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера ГСЧС в Киевской области Виктории Рубан в комментарии «Украинской правде», количество погибших в результате атаки «Шахедами» по Ржищеву, количество погибших возросло до шести человек.

Дословно из заявления Виктории Рубан:

Возросло количество погибших. По состоянию на 14 часов 30 минут найдены шесть бездыханных тел.

Однако немного позже руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что погибших не шесть, а семь человек.

В свою очередь Рубан добавила, что работники ГСЧС продолжают разбирать завалы. По настоящее время эти работы не завершены.

По состоянию на 18 часов в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что количество погибших увеличилось до восьми человек.

Напомним, ранее мы писали об ударе «Шахедами» по Хмельницокму.