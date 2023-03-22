В эфире национального телемарафона Игнат заявил, что запрещено в Сети сообщать в реальном времени о движении ракет и беспилотников российских оккупантов, а также публиковать соответствующие скриншоты, информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил, некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени информируют украинцев о перемещении вражеских воздушных объектов.

Он объяснил, что такие данные захватчики учитывают при планировании последующих ракетных ударов, узнавая слабые места украинской противовоздушной обороны.

Полковник предупредил, что администраторы Telegram-каналов, указывающие местонахождение вражеских ракет и дронов, информируют врага, что является преступлением. В связи с этим в отношении их будут приняты серьезные меры, возможно возбуждение уголовных дел.

Ранее Игнат рассказал, какую хитрость применяют ВС РФ во время ракетных обстрелов Украины.