В интервью изданию «РБК-Украина» заместитель главы ГУР МОУ заявил, что «повар Путина», вероятно, проиграет в противостоянии с оборонным ведомством и Генштабом Российской Федерации, информирует «НБН».

По словам заместителя Кирилла Буданова, конфликт владельца «вагнеровцев» с российскими военными продолжается и, скорее всего, победителем в этом противостоянии будет военное руководство РФ.

Скибицкий напомнил, что Минобороны государства-террориста существенно ограничило военные поставки и выдачу боеприпасов наемникам Пригожина. Также олигарха лишили возможности пополнять свою армию за счет российских заключенных. Кроме того, «повар Путина» начал резко критиковать оборонное ведомство, не выполнив обещание по захвату Бахмута Донецкой области.

Представитель украинской военной разведки отметил, что у ЧВК есть интересы не только в Украине, но и на Ближнем Востоке, а также в Африке и Сирии. При этом «Вагнер» теряет свои основные силы, и Пригожин может остаться без своей армии. Олигарх начал откровенно признавать, что его «сливают».

Отметим, что в России тысячи ветеранов-«вагнеровцев» будут помилованы. В разведке Великобритании рассказали, как это отразится на ЧВК.