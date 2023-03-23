В своем Telegram-канале военачальник рассказал, что путинские оккупационные силы по-прежнему надеются взять под контроль Бахмут, несмотря на колоссальные потери живой силы и техники, информирует «НБН».

По словам командующего Сухопутными войсками, основными силами страны-агрессора на Бахмутском направлении остаются наемники армии Пригожина.

Генерал отметил, что боевики ЧВК «Вагнер», ничего не жалея, теряют значительные силы и выдыхаются. Вскоре украинские защитники используют эту проблему оккупантов, как это было на Киевщине, Харьковщине, а также под Балаклеей и Купянском.

Сырский добавил, что наши военнослужащие проявляют храбрость, мужество и сверхчеловеческую стойкость под постоянным огнем авиации и артиллерии путинских войск.

Ранее британская разведка сообщила, что российские войска утратили динамику в Бахмуте и ослабляют давление на город.