Как информирует «НБН», видео момента удара по гражданской инфраструктуре сняли на камеру журналисты AFP. Также эти кадры опубликовал телеграм-канал FLASH UA.

На кадрах можно увидеть, как журналисты, укрываясь от ракетных обстрелов в одном из подвалов жилдома в Бахмуте, снимают на камеру прилеты российских ракет. В один момент на камеру попадает случай, как ракета, выпущенная российскими террористами, попадает прямо в многоэтажный жилой дом.

В комментарии к видео ресурс отметил:

Журналисты AFP смогли показать удар российских террористов по многоэтажному дому в Бахмуте.

Напомним, ранее мы уже писали о важном заявлении генерала Сырского по Бахмуту.