Как информирует «НБН», видео момента удара по гражданской инфраструктуре сняли на камеру журналисты AFP. Также эти кадры опубликовал телеграм-канал FLASH UA.
На кадрах можно увидеть, как журналисты, укрываясь от ракетных обстрелов в одном из подвалов жилдома в Бахмуте, снимают на камеру прилеты российских ракет. В один момент на камеру попадает случай, как ракета, выпущенная российскими террористами, попадает прямо в многоэтажный жилой дом.
В комментарии к видео ресурс отметил:
Журналисты AFP смогли показать удар российских террористов по многоэтажному дому в Бахмуте.
Напомним, ранее мы уже писали о важном заявлении генерала Сырского по Бахмуту.