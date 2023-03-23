Намерение Лондона осуществить поставку снарядов с обедненным ураном в Украину в России назвали «эскалацией» и «красной линией». Кроме того, в эфире пропагандистского телевидения гражданам страны-агрессора рассказывают о чрезвычайной радиационной опасности таких боеприпасов, информирует «НБН».

В эфире «24 канала» Жданов объяснил, почему в РФ устроили истерику из-за решения британских властей. По словам эксперта, применение снарядов с обедненным ураном не несет такой угрозы окружающей среде, как об этом рассказывают рупоры путинского режима.

Боеприпасы имеют стержень из обедненного урана, что позволяет им пробивать броню до метра. У путинских оккупационных сил нечем противодействовать такому мощному оружию, поэтому в РФ всерьез обеспокоены тем, что оно попадет в руки ВСУ.

Напомним, что на информацию о возможной передаче снарядов с обедненным ураном украинским войскам отреагировал российский лидер Владимир Путин. Традиционно президент-агрессор принялся угрожать.