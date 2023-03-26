Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на выступление Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.

В эфире телемарафона Сергей Череватый рассказал о том, что бойцы Вооружённых сил Украины смогли стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении. Но в то же время, вражеские войска начали активно обстреливать украинские населённые пункты в направлении Лимана и Купянска.

Также Сергей Череватый рассказал о том, что по состоянию на вчера враг 18 пытался штурмовать позиции ВСУ, позавчера 17. Это свидетельствует о том, что либо же у врага заканчиваются резервы и они были вынуждены уменьшить количество штурмов, либо же это очередные хитрые манёвры.

Помимо этого представитель Восточной группировки ВСУ рассказал о том, что за последние сутки украинские военные в районе города Бахмут смогли уничтожить несколько единиц техники, 1 пункт командования, а также 10 полевых складов боеприпасов врага.

К слову, ранее мы рассказывали о том, что оккупанты готовятся совершить очередной жест доброй воли.