Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на Министерство обороны Украины в социальных сетях.
На своём официальном аккаунте в телеграм-канале представители Министерства обороны Украины опубликовали видео, на котором видно как украинские танкисты 30 отдельной механизированной бригады сражаются с российскими противотанкистами.
Исход поединка очевиден. Бойцы Вооружённых сил Украины уничтожили противников за считанные секунды.
Просмотреть видео сражения украинских танкистов против российских оккупантов можно в официальном телеграм-канале Минобороны, там его уже подписали словами «Україна переможе».
Также хотелось бы отметить, что ранее мы рассказывали о том, что Александр Цаплиенко поделился материалов, на котором видно стрелковые бои между украинцами и русскими в пригороде Бахмута.