Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на Министерство обороны Украины в социальных сетях.

На своём официальном аккаунте в телеграм-канале представители Министерства обороны Украины опубликовали видео, на котором видно как украинские танкисты 30 отдельной механизированной бригады сражаются с российскими противотанкистами.

Исход поединка очевиден. Бойцы Вооружённых сил Украины уничтожили противников за считанные секунды.

Просмотреть видео сражения украинских танкистов против российских оккупантов можно в официальном телеграм-канале Минобороны, там его уже подписали словами «Україна переможе».

Также хотелось бы отметить, что ранее мы рассказывали о том, что Александр Цаплиенко поделился материалов, на котором видно стрелковые бои между украинцами и русскими в пригороде Бахмута.