Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на видео в социальной сети Facebook на странице 92 ОМБР имени Ивана Сирка.

Сообщается, что такие станции, присутствующие на вооружении в российской армии пеленгуют сигналы радиоизлучения и создают очень серьезные помехи для наземных радиостанций, которые есть на вооружении в украинской армии.

Одну из таких станций удалось уничтожить украинским бойцам 92 бригады Вооружённых сил Украины. Станция была типа Р-330 «Житель», их армия Российской Федерации использует с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

На видео чётко видно как украинские воины точными ударами наносят ущерб технике противника и уничтожать станицю Р-330 «Житель».

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